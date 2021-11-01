Глава "Нафтогаза" заявил о риске войны с РФ из-за отсутствия транзита газа

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск "Северного потока 2" повышает риск войны между Россией и Украиной.

"(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми её последствиями", — сказал Витренко.

Он считает, что запуск "Северного потока 2" избавит Россию от "сдерживающего фактора", и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению".

В России неоднократно призывали не политизировать "Северный поток-2", поскольку это коммерческий проект, который выгоден как Москве, так и Брюсселю.

Ранее "Газпром" объявил об окончании строительства "Северного потока-2". После реализации проекта Россия не готова отказываться от транзита газа через Украину.

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