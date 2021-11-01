Лавров расставил точки над "и" в вопросе разрыва России и НАТО

В кулуарах саммита G-20, как сообщает ТАСС, глава российского МИД ещё раз обосновал, почему Москве пришлось закрыть своё представительство в штаб-квартире НАТО, а также высказался по принципиальным вопросам отношений с альянсом.

Сергей Лавров подчеркнул:

"Руководство НАТО своими действиями показывает, что оно не хочет вести диалог с Россией", — цитирует агентство слова Лаврова, который уточнил, что когда у России ещё были представители в альянсе, НАТО просто хотело "научить Россию жизни". — В этом был весь их интерес — разжигать пропаганду и оказывать давление на Российскую Федерацию".

Теперь, по его словам, с закрытием российского офиса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с этим покончено:

"Вот и всё, тема решена".