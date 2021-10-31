В США стало известно о тайных переговорах Белого дома и Кремля

Стало известно о тайных переговорах США и России, об этом сообщает газета The News York Times. Издание отмечает, что встреча с Кремлем проходит по вопросам кибербезопасности.

Также в статье уточняется, что советник Белого дома Энн Нюбергер участвовала в серии онлайн-встреч с коллегой из Москвы. В ходе этих переговоров представитель США сообщала имена и другую информацию о хакерах, которые устроили атаки на страну в Интернете.

Так в Вашингтоне хотят проверить, насколько серьезен президент России Владимир Путин в своих заявлениях о готовности бороться с киберпреступностью.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после саммита стран Группы двадцати (G20) сделал несколько выводов, которыми поделился с журналистами. Глава МИД отметил, что действия США по направлению эсминца в Чёрное море подталкивают к конфронтации и точно не добавляют стабильности.





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