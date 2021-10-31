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Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20

Мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после саммита стран Группы двадцати (G20) сделал несколько выводов, которыми поделился с журналистами.

Глава МИД Лавров подвёл итоги саммита G20

Недружественные действия США

Глава МИД отметил, что действия США по направлению эсминца в Чёрное море подталкивают к конфронтации и точно не добавляют стабильности. Прибрежные черноморские страны могут последовать примеру и начать вести такую же конфронтационную политику.

При это Россия готова обеспечить безопасность своих территорий, отмечает Лавров. Он также добавил, что проекты, направленные на сотрудничество, а не на обострение ситуациии, были бы куда более продуктивными для всех сторон.

Отдаление НАТО и России

Еще один вывод, к которому пришел Лавров после G20, заключается в том, что НАТО пока не собирается налаживать отношения с Россией.

"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", — приводит ТАСС слова Лаврова.

Он сделал акцент на том, что НАТО знает, как связаться с Россией. Альянс оповестили, что он может сделать это через посла в Бельгии.

Коллективное решение G20

Коллективное решение — это главное, к чему пришли участники саммита, рассказал глава МИД. Он объяснил, что "группа двадцати" настроена продемонстрировать, что именно поиск компромиссов может обеспечить баланс интересов в нынешней эпидемиологической ситуации, а также в том, что касается энергобезопасности и сохранения климата.

"Попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными", — резюмировал он.

  • Лавров также сообщил, что в субботу, 30 октября, ему удалось пообщаться с лидером США Джо Байденом. Он отметил, что не видел на саммите госсекретаря Энтони Блинкена в Риме.
  • Ранее президент России Владимир Путин заявил на саммите G20, что последствия глобального потепления сказываются на России. Он перечислил их и предложил несколько решений по проблеме сохранения климата.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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