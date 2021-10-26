Аксёнов назвал решение суда о скифском золоте возмутительным

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал несправедливым, неправовым и возмутительным решение суда в Нидерландах по коллекции крымских музеев.

"По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

В начале февраля 2014 года коллекция скифского золота из крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После того, как в Киеве произошёл госпереворот и полуостров вошёл в состав России, нидерландский музей решил временно оставить у себя две тысячи артефактов до решения суда или соглашения между Украиной и Крымом.

В 2016 году суд Амстердама вынес решение о передаче золота Киеву. В ответ Крым подал апелляцию. Во вторник, 26 октября апелляционный суд встал на сторону Киева. Таким образом, скифское золото получит Украина.

По словам Аксёнова, золото сотни лет лежало в крымской земле и "является частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возвращение Киеву скифского золота записью в Twitter:

"Мы всегда возвращаем себе то, что нам принадлежит. После "скифского золота" мы вернем Крым".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.