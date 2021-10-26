Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал несправедливым, неправовым и возмутительным решение суда в Нидерландах по коллекции крымских музеев.
"По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват", — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.
В начале февраля 2014 года коллекция скифского золота из крымских музеев была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После того, как в Киеве произошёл госпереворот и полуостров вошёл в состав России, нидерландский музей решил временно оставить у себя две тысячи артефактов до решения суда или соглашения между Украиной и Крымом.
В 2016 году суд Амстердама вынес решение о передаче золота Киеву. В ответ Крым подал апелляцию. Во вторник, 26 октября апелляционный суд встал на сторону Киева. Таким образом, скифское золото получит Украина.
По словам Аксёнова, золото сотни лет лежало в крымской земле и "является частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возвращение Киеву скифского золота записью в Twitter:
"Мы всегда возвращаем себе то, что нам принадлежит. После "скифского золота" мы вернем Крым".
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