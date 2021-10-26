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Захарова отреагировала на "выпады" ФРГ о применении ядерного оружия против РФ

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает "абсолютно недопустимыми" слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможном применении ядерного оружия против РФ.

Захарова отреагировала на "выпады" ФРГ о применении ядерного оружия против РФ

Ранее немецкий политик рассказала о том, какие сценарии есть у НАТО по сдерживанию России для балтийского и черноморского регионов. Она заявила, что Запад готов использовать в том числе и ядерное оружие.

Руководитель Минобороны РФ уже вручил ноту военному атташе Германии в связи с резким высказыванием Крамп-Карренбауэр.

"Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчёт сдерживания России и возможности применения, использования или задействования ядерного оружия", — подчеркнула Захарова в эфире программы "Соловьёв Live".

Она добавила, что глава ведомства Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу уже высказались о недопустимости подобных "выпадов" со стороны ФРГ.

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"Россию защищает только ядерное оружие"
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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