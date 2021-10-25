Лавров оценил слова главы Минобороны Германии о ядерном сдерживании РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО нужно продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.

"Те разногласия, которые мы имеем, они из сферы идеологии — кто первый, кому править миром, это то, что мы слышим от наших "друзей" из НАТО. Мы считаем, что нужно концентрироваться на реальности. Тогда как воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию, как сказала эта госпожа, как ее там зовут, Крамп, что-то там, в Германии, что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием — это все фантазии. Пусть ей это доставляет удовольствие, удовлетворяет ее фанатов", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что в случае необходимости Североатлантический альянс должен показать России свою готовность применить оружие, в том числе ядерное. В ответ глава Минобороны РФ России Сергей Шойгу сказал, что Германия должна помнить, как закончилось стягивание сил к границам нашей страны в прошлом.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил в беседе с Pravda.Ru слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Заявления министра обороны Германии больше похожи на антироссийскую истерику, которую я не стал бы воспринимать всерьёз с учётом того, что 26 октября все члены правительства Ангелы Меркель получат уведомления об увольнении и начнётся процесс формирования нового кабинета ФРГ", — сказал депутат.

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