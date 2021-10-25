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Песков: правительство РФ должно предотвратить скачкообразный рост цен

Политика

Члены российского правительства наладили постоянные механизмы мониторинга стоимости продуктов для предотвращения скачкообразного роста цен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: правительство РФ должно предотвратить скачкообразный рост цен

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров, в соответствии с которым они должны были отработать систему мониторинга. Сейчас, по его словам, все механизмы функционируют бесперебойно, передаёт ТАСС.

"Они имеют целью предотвратить скачкообразное повышение", — сказал Песков.

Однако он добавил, что на подорожание продуктов также влияют объективные процессы, например, инфляция и неблагоприятная международная конъюнктура. Всё это давит на цены и влечёт их дальнейшее повышение. Как отметил государственный деятель, правительство РФ способно активно работать лишь с субъективными факторами.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в 2021 году индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27%. Этот показатель признан рекордным за последние 40 лет. 

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Социальная помощь и рост цен на продукты
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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