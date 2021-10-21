Польша проиграла в газовой войне из-за собственной упёртости - Пушков

На фоне энергетического кризиса, разразившегося в Европе, большинство правительств ЕС пришли к пониманию того, что зелёная энергетика — дело хоть и хорошее, но подвести может в любой момент. А это значит, что без российского газа "обойтись" не получится.

То есть, "газовая война" подходит к логическому завершению. И главный проигравший в ней -Польша.

Так считает публицист и член Совфеда РФ Алексей Пушков. Своим мнением сенатор поделился в ТГ-канале.

По его словам, "одинокая Варшава возмущается, безуспешно обвиняет в газовом кризисе Россию и даже пытается поддеть Германию, но выходит у нее жалко, мстительно — и снова бессмысленно".

И виновата в этом особенность внешней политики Варшавы, где "на первом плане всегда эмоции, на втором — гордыня, на третьем — синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят".

Получается, что напрасно Украина обижается на Польшу и обвиняет её в том, что она, дескать, в газовой войне Киев "кинула" и, подбивая на борьбу с СП-2, по-тихому наполняла свои хранилища, пока Незалежная терпела убытки от потери объёмов транзита российского газа.

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