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Киевский суд рассмотрит апелляцию генпрокурора на домашний арест Медведчука

Политика

Сегодня, 20 октября, в Киевском суде рассмотрят апелляцию офиса генпрокурора на предоставление домашнего ареста для руководителя политического совета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Киевский суд рассмотрит апелляцию генпрокурора на домашний арест Медведчука

Политик проходит в качестве подозреваемого по делу о поставках угля из Донбасса.

  • По словам представителя пресс-службы Киевского суда Татьяны Геведзе, сотрудники ведомства приступят к рассмотрению апелляции в 11:35, передаёт РИА Новости.

Медведчука обвиняют в государственной измене и содействии терроризму. Руководитель СБУ Украины Иван Баканов убеждён в том, что политик в 2014 году организовывал угольные поставки с территории Донбасса. При этом, по версии следствия, подозреваемый находился в сговоре с высшим руководством страны.

Ранее суд избрал для Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года. Однако прокуратура выразила несогласие с таким решением и подала апелляцию.

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