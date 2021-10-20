Сегодня, 20 октября, в Киевском суде рассмотрят апелляцию офиса генпрокурора на предоставление домашнего ареста для руководителя политического совета фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Политик проходит в качестве подозреваемого по делу о поставках угля из Донбасса.
Медведчука обвиняют в государственной измене и содействии терроризму. Руководитель СБУ Украины Иван Баканов убеждён в том, что политик в 2014 году организовывал угольные поставки с территории Донбасса. При этом, по версии следствия, подозреваемый находился в сговоре с высшим руководством страны.
Ранее суд избрал для Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года. Однако прокуратура выразила несогласие с таким решением и подала апелляцию.
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