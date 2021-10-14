Политологи прокомментировали назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Также эксперт объяснил, почему Украина не сможет добиться экстрадиции дипломата.
Политолог Дмитрий Абзалов заявил, что Поклонскую понизили, когда она стала дипломатом, поскольку Кабо-Верде нельзя назвать стратегически значимой территорией Российской Федерации. По словам специалиста, у должности отсутствует кадровый потенциал. Кроме того, эксперт сообщил, что Поклонская исчезнет из информационного пространства на три года, поскольку будет занята работой.
"Она (Поклонская — Прим. ред.) может попробовать договориться, чтобы наши компании получили разрешение на вылов местных креветок. Или договориться о создании совместной траулерной флотилии по вылову морских богатств", — заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений Евгений Корендясов, слова которого приводит Москва 24.
Крымский политолог Владимир Джаралла подчеркнул, что Киев не способен экстрадировать Поклонскую за "государственную измену", поскольку у послов есть дипломатический иммунитет.
В среду, 13 октября, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Политик заявила, что в тот момент сбылась её мечта о дипломатической работе.
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