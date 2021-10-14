Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, сообщил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году.

При этом Путин отказался комментировать информацию о возможном преемнике. Глава РФ отметил, что предпочел бы не поднимать такие темы. Он подчеркнул: российские законы позволяют ему в 2024 году участвовать в выборах президента, однако решение по этому поводу будет принято немного позже.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

По мнению президента, подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в России, ведь до следующих выборов еще много времени.

Он заявил, что ситуация должна оставаться стабильной и спокойной, чтобы все органы власти и государственные структуры "работали уверенно".

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