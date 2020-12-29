Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м

Возможный преемник российского президента Владимира Путина пока не очевиден даже экспертам. На сегодняшний день ориентироваться можно на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который высказал своё мнение во время эфира у Владимира Соловьёва.

По сути, Жириновский заявил, что преемниками Путина могли бы стать Мишустин, Шойгу, Нарышкин, Володин, Матвиенко, Собянин, Дюмин и Кудрин.

В итоге список прокомментировал Дмитрий Песков.

"Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне. Чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены и не что иное как рассуждения. Как-то комментировать это я не могу. У Жириновского богатейший политический опыт, наверное, его рейтинги на чём-то основываются", — осторожно заявил он.

Сам факт разговора на эту тему в эфире у Соловьёва говорит о том, что тему досрочного транзита власти выводят из кулуаров. "Обнулением" сроков Путину никого обмануть не удалось, считают эксперты проекта "Чисто для фиксации".

На самом деле, действительно интересно, почему Жириновский вообще поднял эту тему. Он момент для резонансных заявлений всегда тщательно выбирает и славится умением "говорить между строк".

"Мастер пера" отмечает, что у Жириновского на языке ровно то, что наверху на уме, в планах и сценариях. Неожиданное обращение лидера ЛДПР к болезненной теме преемников и с оглашением списка кандидатов появилось неспроста.

Аналитики отмечают, что первое место Мишустина в "списке Жириновского" выводит слухи о президентских амбициях премьера из тени. Рейтинг Мишустина-премьера практически равен рейтингу Медведева-премьера до отставки.

Со своей стороны, политолог Станислав Белковский высказал мнение, что наибольшие шансы сменить Путина у Мишустина, Собянина и Медведева. К тому же в список нужно включить Зиничева, Шойгу и ярославского губернатора Миронова, добавили в канале Ura.ru, ссылаясь на Politico.

Многие при этом вспомнили, что Ельцину сватали с десяток преемников, "в итоге никто ранее, чем за полгода, не угадал. Видимо, сейчас так же будет — за четыре-шесть месяцев до передачи власти только оживят эту фигуру".

А слова Жириновского не более чем хайп, и они не носят инсайдерский характер. Политик в своём амплуа назвал самые популярные фамилии, которые обсуждают и так.

"Возможно, целью фальстарта от Жириновского является дополнительный перевод стрелок на тяжеловесов, о которых и так говорят как о возможных преемниках, но которые служат прикрытием совсем другим кандидатам", — отметили в "Мастере пера". То есть Жириновский, как обычно, создаёт мощную информационную волну, разбираться в которой в силу хайповатости заявлений никто толком не будет. Кому перепало — тому и перепало.

Фактически вывод аналитиков таков, что в списке преемников Путина от Жириновского самое важное — кого он НЕ назвал. "Часть административного аппарата играет на повышение ставок в канун транзита. В этой Большой политической игре, которая, в прямом смысле, ведётся не на жизнь, а на смерть, мелочей нет", — подытожили авторы канала "Шалтай-Бабай".

Но реальная фигура возможного преемника будет очевидна гораздо позже, и вводить его в информационное пространство придётся явно не Владимиру Вольфовичу. Ювелирная должна быть работа, если уж по-хорошему.