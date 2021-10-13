Абрамченко предрекла появление в России климатической миграции

Вице-премьер Виктория Абрамченко призвала Россию подготовиться изменению климата и уже в этом году принять "планы адаптации" по главным отраслям экономики.

Абрамченко отметила, что речь идет о сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, а также о транспортной и строительной сферах.

Также вице-премьер считает, что Россия должна быть готова к возникновению климатических мигрантов, появление которых объясняется трансграничным характером изменений на планете.

Она убеждена, что страны должны объединиться в борьбе с изменением климата и экологическими проблемами, также делиться своими наилучшими технологиями.

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