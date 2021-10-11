Цифровые технологии помогут бороться с изменениями климата

Новые технологии и мировая интернет-зависимость имеют свои последствия для климата: например, на создание смартфонов тратится энергия, даже электронные письма создают выбросы углерода. Но могут ли цифровые технологии быть частью решения проблемы изменения климата?

В преддверии международной конференции по климату, которая состоится в следующем месяце в Глазго, AFP рассматривает пять способов, с помощью которых технологии могут помочь в борьбе с климатическими изменениями.

Искусственный интеллект

Страны, которые будут участвовать в конференции по климату, готовят дорожную карту по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для борьбы с изменением климата. ИИ полагается на сложные вычисления мощных компьютеров, которые могут потреблять огромное количество энергии. Но искусственный интеллект уже помогает сделать более энергоэффективными многие промышленные процессы, просто выполняя вычисления, которые неподвластны людям.

По оценкам консалтинговой компании PwC, более широкое использование ИИ в четырех ключевых секторах экономики, включая сельское хозяйство и транспорт, могло бы сократить глобальные выбросы на четыре процента.

Питер Клаттон-Брок, соучредитель Centre for AI and Climate, сказал, что искусственный интеллект не является "серебряной пулей", которая может обратить вспять изменения климата. Но ИИ можно использовать для анализа данных о вырубке лесов и таянии льдов, чтобы лучше предсказать, какие районы будут затронуты в следующий раз.

Приложения и поисковые системы

В распоряжении экологов есть различные приложения для отслеживания углеродного следа. Есть приложения, которые оценивают выбросы, производимые автомобилями или самолетами, которые позволяют покупателям сканировать товары и видеть информацию о том, насколько они экологичны. На прошлой неделе Google анонсировал изменения в своих инструментах поиска для автомобилистов.

Удаленная работа

Благоприятен ли для окружающей среды переход к удаленной работе во время пандемии? Спорный момент. В прошлом году резкое сокращение числа поездок на работу стало одним из факторов, который способствовал снижению глобальных выбросов. Но люди пользуются дома активно интернетом, а также используют другие ресурсы, например, включают приборы, чтобы согреться или охладиться (в зависимости от времени года). В этом случае расход энергии был бы меньше в отдельно взятом офисе для всей команды белых воротничков.

Международное энергетическое агентство выяснило, что если бы все белые воротнички оставались дома один день в неделю, глобальные выбросы можно было бы сократить на 24 миллиона тонн, что примерно эквивалентно выбросам Лондона за год. Работники, которым приходится долго добираться на автомобиле, могут сократить свой углеродный след, оставаясь дома. Но пр этом водители, ежедневно проезжающие менее шести километров, могут использовать больше энергии, оставаясь дома с включенным обогревателем.

Облачные вычисления

В течение многих лет были опасения, что гигантские энергоемкие центры обработки данных, от которых зависит интернет, могут стать одним из основных факторов изменения климата. Но исследование, опубликованное в журнале Science в прошлом году, показывает, что эти опасения не оправдались. К 2018 году центры обработки данных все еще потребляли лишь около одного процента мировой электроэнергии, несмотря на стремительный рост спроса на хранение данных. Google даже использовал искусственный интеллект, чтобы снизить затраты на охлаждение своих центров обработки данных на 40 процентов.

Умные города

По оценкам ООН, на города приходится 70 процентов выбросов парниковых газов. А учитывая прогнозируемый рост городского населения, проектирование энергоэффективных городов становится главным приоритетом. Интернет вещей (IoT) — концепция сети передачи данных между физическими объектами ("вещами"), оснащёнными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой — уже используется в городском дизайне. Например, в пилотном проекте в Амстердаме IoT использовался для направления водителей к пустым парковочным местам, сокращая время, затрачиваемое на поездку по городу в поисках такого места.

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