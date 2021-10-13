Путин заявил о начале гонки вооружений между Россией и США

Президент России Владимир Путин заявил, что после выхода Вашингтона из договора по противоракетной обороне произошло обострение гонки вооружений между Россией и США.

"Я должен сказать, что гонка вооружений на марше, к сожалению", — констатировал лидер страны на "Российской энергетической неделе".

Глава государства напомнил, что система ПРО не только обеспечивает защиту, но и демонстрирует стратегическое преимущество над противником, нейтрализуя его ядерный потенциал.

В этой ситуации России вынуждена создать систему, которая будет преодолевать ПРО, отметил Путин.

Он добавил, что у России есть новейшее оружие, но она никому им не угрожает и готова обсуждать идею о сокращении вооружений.

В 2001 году президент США Джордж Буш-младший объявил об одностороннем выходе США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

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