В МИД РФ предложили США взаимное снятие всех ограничений

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предложил старшему заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд снять все ограничения, которые вводились с обеих сторон в последние годы.

По словам Рябкова, Россия будет вынуждена ответить на антироссийские действия США по линии функционирования загранпредставительств на территории двух государств, однако Москва не хочет обострять ситуацию и предлагает снять все ограничения, которые вводились в последние годы.

Виктория Нуланд находится с визитом в России. Во вторник, 12 октября, она начала переговоры в высокопоставленными российскими дипломатами и чиновниками. После двухчасовых переговоров с заместителем госсекретаря США Рябков сказал, что "не то что прорыва, а никакого прогресса нет".

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