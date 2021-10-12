Президент России Владимир Путин заявил, что низкие доходы граждан являются угрозой для стабильного развития страны и главным врагом общества.
По словам лидера страны, в ближайшие годы нужно продолжить создание системы поддержки семей с детьми, "начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша, и вплоть до окончания ребёнком школы".
Глава государства отметил, что базовой задачей является повышение доходов россиян, создание новых рабочих мест, экономический рост, поддержка малого бизнеса и высокотехнологичных отраслей. Достижение этих целей должно повысить "благополучие и благосостояние российских семей".
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