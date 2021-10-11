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Политологи оценили возможное сворачивание диппредставительства РФ при НАТО

Политика

Возможное сворачивание Россией своего диппредставительства при НАТО не будет иметь негативных последствий для страны, считают эксперты.

Политологи оценили возможное сворачивание диппредставительства РФ при НАТО

В настоящее время Москва готовит ответные меры на высылку альянсом восьми российских дипломатов и сокращение представительства РФ при НАТО с 20 до 10 человек. Среди возможных вариантов источники называют полное сворачивание дипмиссии РФ в альянсе.

Комментируя ФАН возможность такого решения, политолог Владимир Карасёв заявил о его логичности для РФ, поскольку в НАТО уже фактически отказались от контактов с ней.

"Не вижу смысла находиться в абсолютно нерабочей структуре. Если НАТО не нужен контакт с Россией, то нам он тем более не нужен. Есть дела поважнее", — заявил собеседник агентства.

По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, в случае закрытия Россией своей дипмиссии каких-то негативных последствий не будет, поскольку речи о сотрудничестве с НАТО уже не идёт.

"А коли так, то зачем зря тратить деньги российских налогоплательщиков? … Какой тогда смысл содержать пустую и никому не нужную вывеску?" — сказал политолог.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответные меры на высылку российских дипломатов, отметив, что "неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно".

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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