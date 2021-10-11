Политологи оценили возможное сворачивание диппредставительства РФ при НАТО

Возможное сворачивание Россией своего диппредставительства при НАТО не будет иметь негативных последствий для страны, считают эксперты.

В настоящее время Москва готовит ответные меры на высылку альянсом восьми российских дипломатов и сокращение представительства РФ при НАТО с 20 до 10 человек. Среди возможных вариантов источники называют полное сворачивание дипмиссии РФ в альянсе.

Комментируя ФАН возможность такого решения, политолог Владимир Карасёв заявил о его логичности для РФ, поскольку в НАТО уже фактически отказались от контактов с ней.

"Не вижу смысла находиться в абсолютно нерабочей структуре. Если НАТО не нужен контакт с Россией, то нам он тем более не нужен. Есть дела поважнее", — заявил собеседник агентства.

По мнению политического аналитика Владимира Соловейчика, в случае закрытия Россией своей дипмиссии каких-то негативных последствий не будет, поскольку речи о сотрудничестве с НАТО уже не идёт.

"А коли так, то зачем зря тратить деньги российских налогоплательщиков? … Какой тогда смысл содержать пустую и никому не нужную вывеску?" — сказал политолог.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала ответные меры на высылку российских дипломатов, отметив, что "неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно".

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