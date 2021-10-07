Ответ на высылку российских дипломатов НАТО пообещал МИД РФ

РФ не оставит без ответа решение НАТО о высылке восьми российских дипломатов. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Мария Захарова.

"Неготовность НАТО и натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Мы будем исходить из этого при проработке ответных мер, а они последуют", - цитирует заявление дипломата РИА Новости.

Напомним, 6 октября НАТО заявило о сокращении российской миссии при альянсе с 20 до 10 человек. Также было заявлено о высылке восьми российских дипломатов.

Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сотрудники российской миссии лишились аккредитации в связи с их причастностью к разведдеятельности.

"Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки», - заявил он, подчеркнув необходимость проявления бдительности из-за роста соответствующей активности России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение альянса подрывает перспективы нормализации отношений НАТО с Россией.

В Совфеде РФ сочли возможным сократить до минимума представительство альянса в Москве в ответ на высылку российских дипломатов.

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