EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Читатели Express: США грозит судьба СССР
Дочь Гаркалина ответила на слухи о введении отца в искусственную кому
Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе
Врач связала зубную боль с болезнями сердца и суставов
Собчак высказалась о поразившей журналистов рукописи Путина
При пожаре на танкере в Приангарье пострадали два человека
Европарламент: Россия несёт ответственность за миграционный кризис в ЕС
Пригожина оскорбило сравнение Валерии с Бузовой
Садальский рассказал о том, как Тальков предвидел свою смерть

Генсек НАТО озвучил причину высылки российских дипломатов

Политика

Аккредитацию сотрудников российской миссии при НАТО отозвали в связи с их причастностью к разведдеятельности, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО озвучил причину высылки российских дипломатов

"Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким-либо конкретным событием", — цитирует РИА Новости заявление генсека на заседании советников по национальной безопасности стран НАТО.

Столтенберг подчеркнул необходимость проявлять бдительность в связи с ростом активности России.

Напомним, 6 октября в НАТО заявили, что сократят российскую миссию при альянсе с 20 до 10 человек. Восемь российских дипломатов, которые, по версии НАТО, являются офицерами российской разведки, решили выслать из Брюсселя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение НАТО, заявил, что оно подрывает перспективы нормализации отношений альянса с Россией.

В Совете Федерации РФ сообщили о возможности сократить до минимума дипкорпус НАТО в Москве в ответ на высылку российских дипломатов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Корабли НАТО НЕ ГОТОВЫ К БОЮ!!!
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Собчак сводила дальнего "родственника" из Алушты на стриптиз
Галкин показал залитую солнцем гостиную в своём замке
Читатели Express: США грозит судьба СССР
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Дочь Гаркалина ответила на слухи о введении отца в искусственную кому
Легендарный Vogue в упадке. Кто его спасёт?
Генсек НАТО озвучил причину высылки российских дипломатов
Точка притяжения: взгляды всего мира устремляются в Сибирь в надежде на выживание
Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе
Врач связала зубную боль с болезнями сердца и суставов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Игорь Буккер Ожирение угрожает здоровью, а борьба с ним — кошельку Игорь Буккер Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников