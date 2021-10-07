Генсек НАТО озвучил причину высылки российских дипломатов

Аккредитацию сотрудников российской миссии при НАТО отозвали в связи с их причастностью к разведдеятельности, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитации восьми сотрудников российской миссии при НАТО, которые были необъявленными сотрудниками разведки, это не связано с каким-либо конкретным событием", — цитирует РИА Новости заявление генсека на заседании советников по национальной безопасности стран НАТО.

Столтенберг подчеркнул необходимость проявлять бдительность в связи с ростом активности России.

Напомним, 6 октября в НАТО заявили, что сократят российскую миссию при альянсе с 20 до 10 человек. Восемь российских дипломатов, которые, по версии НАТО, являются офицерами российской разведки, решили выслать из Брюсселя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение НАТО, заявил, что оно подрывает перспективы нормализации отношений альянса с Россией.

В Совете Федерации РФ сообщили о возможности сократить до минимума дипкорпус НАТО в Москве в ответ на высылку российских дипломатов.

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