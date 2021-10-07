Решение НАТО выслать российских дипломатов подрывает перспективы нормализации отношений альянса с РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти действия, конечно, не позволяют нам строить иллюзий относительно возможности нормализации отношений, возобновления диалога с НАТО. Скорее эти перспективы подрываются практически полностью", — цитирует ТАСС заявление представителя Кремля.
Напомним, 6 октября в НАТО сообщили о сокращении российской миссии при НАТО с 20 до 10 человек. Также было объявлено о высылке из Брюсселя восьми российских дипломатов. В альянсе заявили, что это офицеры российской разведки.
В Совете Федерации РФ, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили о возможном сокращении до минимума дипкорпуса НАТО в Москве в ответ на высылку российских дипломатов.
По мнению первого заместителя главы международного комитета Совета федерации Владимира Джабарова, в настоящее время отношения России и НАТО оказались на таком уровне, что говорить об их развитии в ближайшей перспективе не представляется возможным.
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