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Возможность сокращения дипкорпуса НАТО в Москве допустили в Совфеде

Политика

Численность дипкорпуса НАТО в Москве может быть сокращена в ответ на высылку представителей РФ при альянсе, считает первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров.

Возможность сокращения дипкорпуса НАТО в Москве допустили в Совфеде

"Есть представительство НАТО, там несколько офицеров… Российская сторона имеет полное право сократить до минимума", — цитирует заявление парламентария РИА Новости.

По мнению Владимира Джабарова, на данный момент отношения РФ с НАТО достигли такого "ледяного" уровня, который не позволяет говорить об их развитии в ближайшее время.

Поэтому сокращение российского представительства в НАТО не изменит положения дел.

О сокращении российской миссии при НАТО стало известно 6 октября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе альянса, представительство РФ решено  сократить с 20 до 10 человек. Также принято решение о высылке из Брюсселя восьми российских дипломатов.

"НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО", — заявил представитель пресс-службе.

Он добавил, что лишённые аккредитации дипломаты, по мнению НАТО, — это офицеры российской разведки, о статусе которых не было уведомления.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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