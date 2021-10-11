Правительство упростило подключение СНТ к электричеству

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новом проекте Правительства России, который значительно упростит порядок подключения садовых товариществ к электроэнергии.

Теперь сетевая компания будет обеспечивать подключение дачного участка за фиксированную плату. До настоящего момента жители СНТ самостоятельно должны были решать этот вопрос: договориться с председателем, нанять и оплатить электриков. Процесс решался не быстро и дорого, особенно, если участок находится в отдалении.

Интерфакс приводит слова Мишустина о том, что руководство СНТ вымогает с дачников "дополнительные поборы, причём как за подключение, так и за использование электроэнергии, выставляя неоправданно большие счета".

По условиям нового порядка подключения к электроэнергии сетевая компания должна будет осуществить услугу в течение 30 дней после обращения. Собственнику участка необходимо только подать заявку в организацию, которая обеспечивает электроэнергией его район.

Ранее Pravda.Ru публиковала полезную информацию о том, как получить согласие соседа на подключение газа через его участок.

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