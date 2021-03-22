Руководитель "Садоводов России" напомнил о штрафах для дачников

Руководитель общероссийской организации "Садоводы России" рассказал, какие крупные штрафы могут грозить дачникам.

Лидер организации Андрей Туманов рассказал URA.RU, что некоторым дачникам могут грозить штрафы до 100 тысяч рублей.

"Если в любой СНТ придёт нормальный инспектор, он найдёт несколько десятков нарушений. Сжигание мусора лишь одно из них. Ясно, что один пожарный инспектор не справится со всеми. Поэтому была такая практика, что пожарный инспектор приходил весной и традиционно штрафовал садовое товарищество. Штраф на СНТ достаточно большой, около ста тысяч. Хорошо, если это большое СНТ, а если это 30 домиков, то по карману бьёт", — цитирует издание Туманова.

Сотрудники МЧС пояснили, что в настоящее время в некоторых населённых пунктах уже введён особый противопожарный режим.

"Например, на территории города Екатеринбурга он уже действовал, буквально на днях был снят. Режим вводится распоряжением органов местного самоуправления, в частности администрацией города Екатеринбурга или любого другого муниципального образования. И вводится он по необходимости, по решению. Он не связан со сходом снега, как пишут в СМИ. Он связан с тем, что мы входим в пожароопасный период", — сообщили URA. RU в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области.