Вассерман вступит во фракцию "Справедливая Россия - За правду"

Члены партии "Справедливая Россия — За правду" проголосовали за принятие во фракцию самовыдвиженца Анатолия Вассермана, который победил на выборах.

Ранее в пресс-службе политической силы сообщили РИА Новости, что Вассерман вступил в партию. Позже политик и телеведущий заявил, что партийная пресс-служба ошиблась, и о членстве в партии речь пока не идет.

По итогам выборов в Госдуму, который прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

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