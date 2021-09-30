Анатолий Вассерман: Пенсионный фонд необходимо ликвидировать

Почему следует пополнять Пенсионный фонд из бюджета, как было в советское время, каким образом влияет на ситуацию с пенсиями демографический кризис и можно ли представить себе безработного чиновника, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Нужно изменить систему

— Анатолий Александрович, от всей души поздравляю вас с избранием в Госдуму и желаю вам плодотворной работы. Хотелось бы узнать ваше мнение о проблеме пенсионного возраста. Какую позицию вы будете отстаивать в Госдуме?

— Я собираюсь отстаивать не само по себе восстановление пенсионного возраста, бывшего до того, как добрались до этого вопроса шаловливые ручки тоталитарной секты либералов.

Я собираюсь, как обычно, смотреть в корень и изменить саму систему наполнения Пенсионного фонда. Возврат прежнего пенсионного возраста будет всего лишь одним из следствий этого изменения, причём даже не самого крупного.

Я считаю необходимым заполнять Пенсионный фонд, как было в советское время, из бюджета. Потому что все богатства страны создаются человеческим трудом. Люди трудятся, используя ресурсы, созданные, помимо всего прочего, усилиями предыдущих поколений.

Соответственно, нетрудоспособное поколение имеет право на долю во всём, что создано в стране. Общий объём созданного в стране вполне отражается при нынешней финансовой системе в государственном бюджете.

И когда товарищи из тоталитарной секты, либералы, жаловались, что приходится постоянно пополнять Пенсионный фонд из бюджета, они не понимали, что это, как говорят программисты, не баг, а фича. То есть не случайная ошибка, а неотъемлемая, хотя и неочевидная на первый взгляд, особенность. Так вот если мы это сделаем, то не будет проблем с дефицитом Пенсионного фонда. Но это, к сожалению, только половина дела.

Вторая половина дела — это преодолеть демографический кризис, потому что деньги всего лишь удостоверение права на получение каких-то благ. Но эти блага должен кто-то ещё создать.

Соответственно, если будет уменьшаться доля трудоспособного населения, то сколько бы ни было нарисовано на ваших банковских счетах, всё равно это не даст вам реальных благ, а даст только повышение цены на эти блага.

К сожалению, простого рецепта преодолеть демографический кризис у меня сейчас нет. Наоборот, нынешняя экономическая политика во всех странах, всё ещё почему-то именующих себя развитыми, приводит только к ужесточению этого кризиса. Но, в принципе, кое-какие предположения у специалистов есть, и надо будет разбираться, какие из этих предположений могут сработать эффективнее.

Пенсионный фонд — это лишнее

— Насколько вообще возможно наполнение Пенсионного фонда из бюджета с точки зрения существующей сейчас расстановки сил? Все привыкли, что работодатели платят 22% в Пенсионный фонд. Зачем что-то менять, если люди платят и молчат?

— Прежде всего менять надо сам факт существования Пенсионного фонда. Это, на мой взгляд, совершенно лишняя прокладка между нанимателями и нанимаемыми. Если те же деньги будут перечисляться напрямую в бюджет, то всем, кроме чиновников Пенсионного фонда, будет значительно проще. Чиновники Пенсионного фонда, в крайнем случае, найдут себе другую работу.

Представить себе безработным чиновника с большим стажем очень сложно в любой стране.

— Сейчас функции Пенсионного фонда очень сильно отличаются от тех, которые были заявлены при его создании. Помните, говорили про накопительную часть пенсии, присылали отчёты, сколько у человека накоплений в Пенсионном фонде. Их можно было вложить в ценные бумаги, в банки — в общем, увеличить свою будущую пенсию. Но это всё в один миг пропало, индексация заморожена. Пенсионный фонд получает 22% от работодателей и их распределяет среди пенсионеров. Причём мне рассказывали пенсионеры в маленьких городах, что сотрудники пенсионных фондов пытаются минимизировать пенсионные выплаты, объясняя людям, не очень грамотным юридически, что им положено не столько, а меньше. И бабушки соглашаются.

— Должен сказать, что я от деятельности Пенсионного фонда изрядно страдаю. Поскольку я награждён гражданством Российской Федерации только на 21-м году жизни в России, то на всякий случай оформил себе на Украине договор так называемого дополнительного пенсионного обеспечения. Что это такое? Вы выплачиваете Пенсионному фонду регулярно некие суммы, а потом Пенсионный фонд выплачивает вам пенсию, исходя из соотношения между этой суммой. Я, естественно, платил сравнительно небольшую сумму, сопоставимую со средней по стране зарплатой. Соответственно, начисленная мне пенсия примерно соответствовала среднеукраинской. Когда получил гражданство Российской Федерации, мне насчитали пенсию не по моим взносам в Пенсионный фонд России, а просто пересчитали то, что я получал на Украине. А поскольку я работающий пенсионер, мне пенсию не индексируют. Так что от деятельности Пенсионного фонда я изрядно проигрываю. Причем от деятельности каждого Пенсионного фонда:

украинского,

российского.

Но в любом случае я считаю необходимой ликвидацию Пенсионного фонда как такового.