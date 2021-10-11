Талибы* хотят, чтобы Россия помогла восстановить Афганистан

В ближайшее время новое радикальное правительство Афганистана планирует запустить прямые рейсы из Кабула в Россию. Об этом заявил замминистра информации и культуры Забихулла Муджахид.

В перспективах возвращения прежней работы кабульского аэропорта существуют проблемы, заявил Муджахид. По его словам, в воздушной гавани необходимо организовать безопасность, соответствующую международным стандартам. Однако пока правительство не нашло компанию, которая бы соответствовала всем требованиям.

"Мы планируем возобновить международное авиасообщение из кабульского аэропорта, в том числе в Россию", — заявил замминистра в беседе с ТАСС.

Также, по его словам, "Талибан"* намерен найти дипломатичный подход ко всем странам. Однако Муджахид отметил, что Россия важна новому правительству в экономическом плане.

"Россия — важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его", — пояснил представитель талибов*.

Ранее Госдеп США оценил переговоры с новым радикальным правительством Афганистана. По словам представителей американского ведомства, дипломатическая беседа прошла на "профессиональном" и "откровенном" уровне. Две стороны договорились, что Штаты начнут поставлять гуманитарную помощь в Кабул в ближайшее время.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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