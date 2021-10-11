"Играют с огнём": немцы требуют исключить Польшу из Евросоюза

Конфликт Евросоюза с польскими политиками набирает обороты. Недавно в Конституционном суде Польши приняли документ о верховенстве национального права над стандартами ЕС. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel потребовали исключить представителей государства из состава международной организации.

Государственный секретарь по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон подтвердил, что вскоре Польша действительно может покинуть ЕС.

По мнению главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, власти страны "играют с огнём".

Пользователи Der Spiegel считают, что сегодня польские политики являются злостными нарушителями порядка и спокойствия, поэтому они должны немедленно выйти из состава ЕС.

"Тот, кто не хочет поддерживать основную идею Евросоюза, может и должен уйти", — отметил подписчик издания.

Комментаторы также добавили, что Евросоюз снова обретет экономическую силу только после исключения из организации Польши и Венгрии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.