Вадим Волобуев: у Варшавы существенные разногласия с Брюсселем с 2015 года

Действительно ли Польша собирается выйти из Евросоюза и в чём причины конфликта Варшавы и Брюсселя, рассказал ведущему Pravda.Ru Игорю Буккеру старший научный сотрудник, эксперт по Польше из Института славяноведения Российской академии наук Вадим Волобуев.

Поляки за Евросоюз

— Вадим Вадимович, появилась информация, что по примеру брексита может быть и выход Польши из Евросоюза. Обусловлен он разногласиями между Польшей и ЕС вокруг польской судебной системы. Министр юстиции Польши заявил, что в Варшаве проводятся гибридные атаки, а глава фракции "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заговорил о возможности выхода государства из ЕС. Насколько это соответствует действительности?

— Терлецкий заявил, что если мы не договоримся с Евросоюзом, то придётся предпринимать резкие шаги. Отсюда слухи, что "резкие шаги" — это выход из ЕС. Естественно, этот мотив подхватила оппозиция — "Гражданская платформа" во главе с бывшим премьером Дональдом Туском. Он работал в Брюсселе председателем Евросовета, ярый евроэнтузиаст.

Кроме того, 2/3 поляков по-прежнему приветствуют присутствие Польши в ЕС.

Туск пытается таким образом выбить почву из-под ног у "Права и справедливости". Тут надо иметь в виду, что президент Польши Анджей Дуда тоже представляет правящую партию. Сейчас в Польше такая ситуация, когда и правительство, и президент относятся к одной партии. Фактически "Право и справедливость" имеет не конституционное большинство, а коалиция имеет конституционное большинство.

Ещё за три дня до выступления Туска Ярослав Качиньский, который фактически является политиком №1 в Польше, это всё опроверг: дескать, у нас есть существенные разногласия с Брюсселем с 2015 года, но выходить из ЕС не собираемся.

У них действительно большие разногласия, не только по поводу судебной системы. В 2015 году был реформирован состав Конституционного суда, который был при предыдущей власти: новая власть его расформировала и ввела туда людей, близких к "Праву и справедливости", что считалось незаконным. Еврокомиссия, Венецианская комиссия при Евросоюзе заявила свой протест. Но "Право и справедливость" сказала, что тогда мы изменим закон, и всё будет законно.

Последний конфликт, буквально на днях, был вызван тем, что премьер-министр Моравецкий внёс предложение о том, чтобы польское законодательство имело приоритет над европейским законодательством.

До сих пор было наоборот. А теперь они заявили, что должны отстаивать свою независимость, чтобы польское законодательство имело приоритет. И на это ещё наслоилось изменение в уставе касательно СМИ: правительство заявило, что было бы неплохо, чтобы все СМИ, которые принадлежат иностранцам и действуют в Польше, имели штаб-квартиры на территории Европейской экономической зоны. И чтобы на них не могли влиять любые предприниматели, концерны, которые находятся вне Европейской экономической зоны. Оппозиция заявила, что это атака на главный оппозиционный канал TVN, который принадлежит американскому каналу Discovery. Правительство заявило, что эта атака не против TVN, а чтобы наши СМИ не приобрели олигархи:

из России,

арабских стран,

Китая.

Полексита не будет

— Это всё внутриполитическая борьба, и полексита по аналогии с брекситом не будет. Я думаю, что действительно это уловки оппозиции, потому что все-таки Качиньский евроэнтузиаст, хотя и не такой, как Туск.

Туск готов в Конституцию внести положение о том, что Польша навсегда связана с ЕС.

Качиньский против превращения Евросоюза в конфедерацию, он говорит, что границы должны быть сохранены, что должен быть принцип равенства всех государств в Евросоюзе. Почему он за это выступает? В своё время был проект европейской Конституции, который успешно провалили в 2005 году голосованием:

во Франции,

Нидерландах.

Потом пытались заменить его Лиссабонским договором. В соответствии с ним Евросоюз превращался в конфедерацию, то есть Европарламент выбирался на основе общего количества голосов в Европе, независимо от того, сколько в какой стране живёт людей. "Право и справедливость" выступала категорически против этого. Она выступала за то, чтобы каждая страна проводила своё собственное голосование и имела бы примерное равное количество голосов. Потому что если бы они подписали Лиссабонский договор, то Польша бы получила в два раза меньше голосов, чем Германия. Потому что в Германии в два раза больше людей живет. Естественно, поляки были этим очень недовольны.

Тут ещё надо иметь в виду, что "Право и справедливость" свою идеологию строит в значительной степени на социальной этике католической церкви, конкретно — взглядов покойного римского папы Иоанна Павла II, который был поляком.

Качиньский открыто говорит, что в Польше нет другой системы ценностей, кроме католицизма: вы либо следуете этике католицизма, либо впадаете в нигилизм.

Дескать, мы за духовность, скрепы и так далее. Ещё и по этой линии идёт конфликт с Евросоюзом, потому что там, как известно, в пользу ЛГБТ принимается законодательство, проходят парады секс-меньшинств. "Право и справедливость" категорически против этого. Они за духовные ценности, консервативные. Иоанн Павел II был как раз сторонником вхождения Польши в Евросоюз. Естественно, если бы Качиньский поднял сейчас вопрос о выходе из Евросоюза, это бы шло вразрез с мнением покойного папы, который является в Польше символом №1. И это фактически перечеркнуло бы заявление самого Качиньского, что для нас папа — это маяк, символ духовности, мы на него всё время опираемся.