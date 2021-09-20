Польша грозит Евросоюзу "полекситом"

"Полексит", то есть возможный выход Польши из состава ЕС, сейчас активно обсуждается в польском медиапространстве. Камнем преткновения стала ссора между Варшавой и Брюсселем из-за судебной системы.

Как пишут разные СМИ, в частности Frankfurter Allgemeine, никто не может точно сказать, что случится, если Варшава и вправду будет игнорировать доминирование европейского права над национальным.

Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия потребовала оштрафовать Польшу, поскольку в стране не устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы.

Польский министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что против его страны проводятся "гибридные атаки", а представитель партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий 9 сентября, выступая на Экономическом форуме в Карпаче, заявил, видимо, устами Ярослава Качиньского, что Польша может бросить ЕС на произвол судьбы.

"Евросоюз должен быть приемлемой организацией для всех его членов. Но если эти противоречия будут продолжаться, мы должны подумать о самых радикальных решениях — вплоть до выхода из организации. Британцы уже показали, что диктатура брюссельской демократии их не устраивает", — заявил политик.

Действительно ли Польша решила взбрыкнуть и показать зубы?

Польша разыграла спектакль с одной целью

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский уверен, что пока никаких реальных шансов на это нет. Соцопросы показывают, что в Польше членство в ЕС поддерживает максимальное число людей. И политики с этим должны считаться.

"Также Польша получает от Евросоюза большие деньги. И даже если эти деньги урезаются в связи с разными вопросами: со спорами по нормам демократии и так далее, — всё равно большая часть этих денег в Польшу приходит. И это действительно очень значимые для страны деньги. Поэтому Польша борется за то, чтобы ей выделяли больше денег, а не за то, что "нам денег не надо и мы готовы выйти". Реально вопрос о выходе Польши не стоит. А когда некоторые политики его поднимают, то они это делают в качестве полемического задора и попытки запугать Брюссель и Берлин", — заявил Олег Неменский в интервью журналисту Pravda.Ru.

Вадим Волобуев, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, в интервью Pravda.Ru по достоинству оценил тактический ход лидера партии "Право и справедливости" Ярослава Качиньского, однако тоже согласен, что Польша только маленьких пугает, поскольку сильно зависит от финансовых вливаний из Евросоюза.

"Ярослав Качиньский формально является только заместителем премьер-министра по вопросам госбезопасности, но по сути именно он всем руководит в Польше, он является сейчас главным человеком в стране. Это ни у кого не вызывает сомнений. Вряд ли Польша выйдет из Евросоюза. Во-первых, выход Великобритании из Евросоюза показал, что этот процесс очень-очень длинный. Для этого, видимо, его и затягивали, чтобы другим было неповадно. Во-вторых, польская экономика — все-таки не британская. Хотя довольно крепкая и мощная. Поэтому по Польше выход из Евросоюза ударит куда сильнее, чем по Великобритании", — резюмировал для Pravda.Ru эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.