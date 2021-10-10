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Не сдержал слово: Канцлер Австрии ушёл в отставку из-за обвинений в коррупции

Политика

Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил об отставке после коррупционного скандала. Временно исполняющим обязанности главы стал руководитель МИД Александр Шалленберг.

Себастьян Курц
Себастьян Курц

Несмотря на то что Курц покинул кресло главы государства, он останется лидерам консерваторов "Австрийской народной партии".

По сообщению представителей экс-канцлера, также он займёт место в Нацсовете нижней палаты парламента

Коррупционный скандал разгорелся на фоне обвинений Курца и ещё девяти фигурантов в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. В отношении экс-канцлера ведут сразу несколько расследований, передаёт ТАСС. 

На прошлой неделе в кабинетах Австрийской народной партии провели несколько обысков. По версии следствия, Курц финансировал исключительно "заинтересованных партийцев", а также "подкупал" местные СМИ, чтобы формировать результаты народных опросов в угоду власти. 

В ответ на заявление правоохранителей Курц объявил, что не имеет отношения к выдвигаемым против него обвинениям и подчеркнул, что улик против него у следствия нет. Также ранее он уточнил, что продолжит занимать пост канцлера. 

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Тема номер один в Европе: уход в отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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