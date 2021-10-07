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Канцлер Австрии и девять чиновников подозреваются в коррупции

Мир » Европа

Прокуратура Австрии сообщила, что канцлер Себастьян Курц и еще девять человек "были помещены под следствие по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении доверием".

Канцлер Австрии и девять чиновников подозреваются в коррупции

Основания для этого появились после полицейского рейда "на несколько объектов недвижимости" — в офисы консервативной партии Курца и двух федеральных министров, а также в их дома.

По данным австрийских СМИ, прокуроры подозревают, что Министерство финансов и консервативная народная партия Курца (OVP) заплатили владельцу ежедневной газеты Вольфгангу Фелльнеру, чтобы он положительно изобразил канцлера в публикациях своего издания.

"В период с 2016 по меньшей мере 2018 год средства Министерства финансов использовались для оплаты партийных политически мотивированных и иногда манипулируемых опросов общественного мнения, которые публиковались в редакционном разделе австрийской ежедневной газеты и других средств массовой информации, входящих в ту же группу", — говорится в сообщении антикоррупционного отдела австрийской прокуратуры.

Медиагруппа Остеррайх, издательский дом Фелльнера, уже отклонила обвинения, заявив, что расследования были основаны на "серьезных недоразумениях”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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