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В 71% опросов россияне выбирают Сталина, а не Путина

Политика

Иосиф Сталин как лидер, управленец и политик практически всегда побеждает в опросах, проводимых в соцсетях и мессенджерах - такие данные экспертов КИГ приводит проект "Себестоимость событий". 

В 71% опросов россияне выбирают Сталина, а не Путина

Проанализировав более чем 2000 различных опросов и голосований в соцсетях и мессенджерах, специалисты выяснили - в них есть "универсальный победитель" и это именно Сталин.

"В случае, если опросы не подвергаются набегам путинистов, украинцев или оппозиционных сил, а один из вариантов ответа упоминает Сталина или период его правления - этот вариант в 71% случае оказывается самым популярным" - пишут авторы.

По данным аналитиков, Сталина как "лучшего лидера страны", а также политика, который мог бы победить пандемию, коррупцию, экономический кризис назвали в:

  • ВКонтакте - 237 опросов,
  • Одноклассники - более 800 опросов
  • Телеграм - более 350 опросов
  • Viber - около 100 опросов.

Добавим, что по данным иноагента "Левада-центр", а также соцопросов ФОМ и ВЦИОМ, установку памятников Сталину в своих городах поддерживают больше половины россиян.

"Большинство хочет от "образа и власти Сталина" не черных воронков по ночам, лагерей и пыток ГУЛАГа, а "справедливость жесткой рукой", "искоренение коррупции", "уверенности в державе, побед и технологических прорывов". Путина же большинство населения считает "недостаточно Сталиным", - заключили специалисты.

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Сталин - великий гений или чудовищный тиран
Автор: Александр Шторм, Куратор: Олег Артюков
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