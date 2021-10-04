"Нет отметок о выезде из Украины": Саакашвили мог пересечь границу нелегально

Специалисты Государственной пограничной службы Украины начали служебное расследование после задержания Михаила Саакашвили в Грузии. Главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники сообщил, что экс-президент мог нелегальным способом покинуть страну.

По словам Бутусова, в пограничной базе данных отсутствуют отметки о выезде Михаила Саакашвили с территории Украины.

"По слухам, он мог пересечь границу на морском пароме, вышедшем из Черноморска в Батуми в грузовом автотранспорте… Возможно, в связи с этими обстоятельствами, а возможно, по другим причинам, но начальник Одесского управления Госпогранслужбы на период служебного расследования отстранён от занимаемой должности", — написал Бутусов в своём Facebook-аккаунте.

Он добавил, что власти Украины должны официально объясниться перед грузинскими политиками и предоставить информацию о том, как именно Саакашвили уехал из страны.

Напомним, 1 октября экс-президента Грузии задержали и поместили в тюрьму в Тбилиси. Михаил Саакашвили объявил голодовку, не согласившись с обвинениями.

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