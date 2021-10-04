"Миша продолжает голодовку": адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в тюрьме

Михаил Саакашвили, которого 1 октября задержали в Грузии и поместили в тюрьму, продолжает голодовку, однако чувствует себя хорошо. Об этом заявил его адвокат Бека Басилая.

В правительстве Грузии неоднократно отмечали, что Саакашвили задержат, как только он пересечёт границу. Его обвиняют в совершении сразу нескольких уголовных преступлений. Сейчас, по словам прокурора Джарджи Циклаури, вопрос об экстрадиции экс-президента на Украину не рассматривается. Тем не менее Саакашвили считает, что может изменить ситуацию.

"Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо", — приводит комментарий Беки Басилая РИА Новости.

Сегодня, 4 октября, Михаил Саакашвили впервые увиделся с адвокатами.

Добавим, ранее Владимир Зеленский сообщил, что лично займётся возвращением бывшего главы Грузии на Украину, гражданином которой он сейчас является.

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