Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется на Украину только после тюрьмы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что экс-президент страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после тюремного срока.

Также грузинский премьер добавил, что сам Саакашвили очень просит, чтобы его вернули на Украину, но это невозможно.

"Мы говорим о человеке, который был президентом в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны", — сказал Гарибашвили телеканалу Imedi.

Ранее политологи Игорь Гвритишвили и Владимир Брутер прокомментировали ситуацию с "возвращением" Михаила Саакашвили в Грузию. Так, эксперты считают, что он верит, что его сторонники устроят беспорядки в Тбилиси, несмотря на напряжённую ситуацию с COVID-19.

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