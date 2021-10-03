EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
NI: США будут охотиться на российские подлодки
Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом
Путин "подслушал" о чем говорит Правительство РФ
Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за COVID-19
Диетолог предупредила об опасности яблок
Россия выделила на оборону 3,5 трлн рублей
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Проценко: невозможно прогнозировать развитие ситуации с COVID-19
Алжир отозвал посла из Франции после слов Макрона

Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется на Украину только после тюрьмы

Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, что экс-президент страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после тюремного срока.

Также грузинский премьер добавил, что сам Саакашвили очень просит, чтобы его вернули на Украину, но это невозможно.

"Мы говорим о человеке, который был президентом в течение девяти лет. Это катастрофа и оскробление: человек по своему желанию отказался от гражданства нашей страны", — сказал Гарибашвили телеканалу Imedi.

Ранее политологи Игорь Гвритишвили и Владимир Брутер прокомментировали ситуацию с "возвращением" Михаила Саакашвили в Грузию. Так, эксперты считают, что он верит, что его сторонники устроят беспорядки в Тбилиси, несмотря на напряжённую ситуацию с COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Грузия хочет в Евросоюз?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Американский политик предсказал закат Европы
Премьер Грузии заявил, что Саакашвили вернется на Украину только после тюрьмы
Ассоциация журналистов Афганистана: в стране перестали работать 70% СМИ
Заммэра Владимир Ефимов анонсировал программу форума "Buy in Moscow"
Оператор ГТС Венгрии: Россия прекратила транзит газа через Украину
NI: США будут охотиться на российские подлодки
Задержан подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом
Путин "подслушал" о чем говорит Правительство РФ
Минпросвещения не будет массово закрывать школы из-за COVID-19
Диетолог предупредила об опасности яблок
Популярное
Здоровье
Учёные обнаружили, что коронавирус "учится" передаваться через воздух

Об этом говорят итоги исследования в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний.

Учёные обнаружили, что коронавирус "учится" передаваться через воздух
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Российский шоу-бизнес
Ширвиндт прокомментировал скандальную историю с Собяниным
Политика. Новости и аналитика
В Киеве заявили об угрозе раздела Украины между Россией и ЕС
Вячеслав Шпаковский Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров "Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино Усам Оздемиров Ирина Шлионская Тайну "быстрого сна" разгадали японские учёные Ирина Шлионская
Здоровье
Где введут локдауны, QR-коды и обязательную вакцинацию
Общество
Ахеджакову вызвали в СК из-за жалобы на спектакль "Современника"
Заступятся ли артисты за своего благодетеля — Тельмана Исмаилова?
Общество
Заступятся ли артисты за своего благодетеля — Тельмана Исмаилова?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников