Все до единого: члены правительства Японии покинули свои посты в полном составе

Члены японского правительства в полном составе "сложили" полномочия этим утром. По результатам голосования среди партий пост премьер-министра Японии займёт Фумио Кисида. Ранее он был главой МИД.

Кисида выступал в рядах "умеренных консерваторов". Он станет 100-м премьер-министром Японии. Ранее он заявил о необходимости налаживать стратегические связи с США для оборонного преимущества полуострова перед Китаем.

Большая часть парламентариев отдала свои голоса Либерально-демократической партии. Сегодня новый премьер-министр должен огласить обновлённый состав правительства Японии, передаёт агентство Kyodo.

По сообщению бывшего кабмина, Кисида возьмёт "курс":

на стабилизацию экономики,

сдерживание распространения коронавируса,

укрепление внешнеполитических связей.

Ранее Pravda.Ru подробно писала о новом "премьере" страны Восходящего солнца. Например, как тяжело Фумио Кисиде далась победа в предвыборной гонке и где он научился разбираться в русской водке.

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