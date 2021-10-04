Члены японского правительства в полном составе "сложили" полномочия этим утром. По результатам голосования среди партий пост премьер-министра Японии займёт Фумио Кисида. Ранее он был главой МИД.
Кисида выступал в рядах "умеренных консерваторов". Он станет 100-м премьер-министром Японии. Ранее он заявил о необходимости налаживать стратегические связи с США для оборонного преимущества полуострова перед Китаем.
Большая часть парламентариев отдала свои голоса Либерально-демократической партии. Сегодня новый премьер-министр должен огласить обновлённый состав правительства Японии, передаёт агентство Kyodo.
По сообщению бывшего кабмина, Кисида возьмёт "курс":
Ранее Pravda.Ru подробно писала о новом "премьере" страны Восходящего солнца. Например, как тяжело Фумио Кисиде далась победа в предвыборной гонке и где он научился разбираться в русской водке.
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