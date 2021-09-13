Власти Японии обвинили РФ в нарушении воздушного пространства

Япония заявила протест России по дипломатическим каналам. По словам генерального секретаря правительства страны Кацунобу Като, самолёт Ан-26 из РФ нарушил воздушное пространство страны.

Судно заметили около мыса Сиретоко на Хоккайдо примерно в 3:37 и 3:58 по московскому времени. Министр обороны Японии решил поднять по тревоге несколько истребителей из состава военно-воздушных сил самообороны.

"Министерство иностранных дел заявило российскому правительству решительный протест и потребовало принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись", — приводит РИА Новости комментарий Като.

Добавим, что в качестве доказательства японские политики прикрепили к документам фотографии российского судна Ан-26. Снимки сделали с одного из истребителей, направленного на перехват самолёта.

Российская сторона ещё не отреагировала на обвинение в нарушении воздушного пространства.

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