В Киеве заявили об угрозе раздела Украины между Россией и ЕС

На Украине опасаются новых массовых протестов, в результате которых страна может лишиться целостности. В Незалежной не скрывают страх перед возможным разделом территории государства между Россией и соседними странами Восточной Европы.

Такие пугающие прогнозы сделал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

"Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Если у нас начнется глобальное противостояние — нас просто поделят", — цитирует слова Мураева РИА "Новости".

Экс-представитель Рады отметил, что кроме России, на целостность Украины может покуситься Польша, которая не оставляет мыслей о возвращении Галичины. Такой подвох, по мнению Мураева, можно ждать и от Венгрии, вкладывающей средства в развитие Закарпатья. На Измаил претендует Румыния.

Мураев посоветовал согражданам отказаться от принципа "лучше ужасный конец, чем ужас до конца". Он считает, что подобная позиция превратит Украину в Косово — непризнанную республику на Балканском полуострове.

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