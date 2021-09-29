Эксперт назвал некорректной ситуацию с отказом Лаврова и Шойгу от мандатов

Отказ от депутатских мандатов четырёх из пяти лидеров общефедерального списка "Единой России" является некорректным. Таким образом в беседе с Pravda.Ru соответствующее решение прокомментировал специалист по политическому PR, доцент МГУ и РГГУ Андрей Зверев, уточнив, что "люди голосовали за одних, а участвуют другие".

"То, что в данном случае мы сейчас с вами наблюдаем, - это достаточно типичная ситуация... Да, в данном случае возможна определённая некорректность, связанная с тем, что люди голосовали за одних, а участвуют другие", — сообщил Зверев в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, места в Госдуме главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, руководителя центра "Сириус" Елены Шмелёвой и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко будут переданы тем депутатам, которые "по спискам "Единой России" шли на более низких местах".

У Лаврова, Шойгу, Шмелёвой и Проценко теперь будет больше обязанностей, потому что они будут совмещать свои должности с работой в партийных комиссиях, утончил эксперт.

"Не забывайте, что если мы берём парламентские страны классического типа, то там избранные депутаты в конечном итоге уходят из исполнительной власти. Они так или иначе будут ещё в большей степени выполнять те решения, которые будет принимать парламентарий. Как вы понимаете, на них будет держаться даже большая ответственность, чем у депутатов. Тот же Шойгу по своей части, соответственно, Шмелёва, Лавров", — подчеркнул Зверев.

Ранее сообщалось, что от депутатского мандата отказались глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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