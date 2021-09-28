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В КПРФ связали блокировку своей приёмной силовиками с исками по итогам выборов

Политика

В Москве правоохранители заблокировали одну из приёмных КПРФ.

В КПРФ связали блокировку своей приёмной силовиками с исками по итогам выборов

Как сообщили в пресс-службе фракции КПРФ в Мосгордуме, оказалась заблокирована силовиками приёмная вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

Полицейские прибыли к приёмной, когда из неё собирались выходить юристы партии с исками против дистанционного голосования. Сообщается, что правоохранители не назвали причину визита, но попросили впустить их для проверки.

«Очевидно, что пытаются сорвать подачу исков…. Юристы предупредили их про неприкосновенность помещения приёмной Мельникова и иммунитет и закрылись на ключ. В то время как наши кандидаты ждали их у здания Пресненского суда», - цитирует представителя пресс-службы NEWS.ru.

Собеседник интернет издания отметил, что 29 сентября – последний день подачи документов в суд.

Ранее экс-кандидат от КПРФ Михаил Лобанов подал в Пресненский суд Москвы иск к телеведущему Евгению Попову, которому он проиграл выборы в Госдуму. Представитель партии высказался в поддержку любых разбирательств, по итогам которых будет подтверждена прозрачность состоявшихся выборов.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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