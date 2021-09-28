Россиянам рассказали о законах, которые начнут действовать в октябре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в октябре 2021 года.

По его словам, одно из самых значимых нововведений — закон о бесплатной вакцинации, позволяющий делать прививки из Национального календаря в государственных и частных медучреждениях на безвозмездной основе. Благодаря этой норме россияне смогут вакцинироваться в удобных местах.

"От доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", — считает Володин.

С 1 октября на 3,7% повысят оклады контрактникам, срочникам, полицейским, таможенникам, пожарным, специалистам уголовно-исправительной системы, работникам органов принудительного исполнения и некоторым сотрудникам ФСБ.

С начала октября вводится бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Планируется, что в ближайшие дни Роскомнадзор установит требования к программному обеспечению.

Кроме того, с 1 октября родители смогут получать выплаты на первого и второго ребёнка лишь на банковскую карту "Мир".

Речь идёт о семьях, где дети появились с 1 января 2018 года, а доход на одного члена не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

В следующем месяце мобильных операторов обяжут передавать сведения об абонентах по требованию Роскомнадзора. Закон распространяется только на тех пользователей, которые являются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Помимо этого, с 1 октября вводится закон для неквалифицированных инвесторов. Им будут предоставлять бесплатное тестирование перед работой со сложными инструментами. По мнению Володина, это повысит финансовую грамотность россиян.

Также в РФ начнёт работать Институт типовой проектной документации, который будет передавать в Государственный реестр информацию о положительных заключениях экспертизы. С 28 октября документы о регистрации прав на недвижимость жители страны смогут подавать через нотариуса.

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