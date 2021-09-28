Талибы*: место Афганистана в ООН – наше право

Радикальное движение "Талибан"* в очередной раз заявило о своём праве вступить в ООН. С таким сообщением выступил Мохаммад Сухейль Шахин, который назначен талибами* постоянным представителем Афганистана в ООН.

"Представитель бывшего правительства Кабула не представляет Афганистан. У них нет народной поддержки. У нас есть поддержка афганцев и контроль над всей территорией страны. Место Афганистана в ООН — наше право. Мы надеемся, что все осознают вскоре этот непреложный факт", — приводит РИА Новости слова представителя талибов*.

Ранее постпредство Афганистана сообщило, что бывший постпред Гулам Исакзай не станет выступать на сессии Генассамблеи ООН в заключительный день недели высокого уровня.

В свою очередь талибы* отметили в официальном письме в ООН, что действующим представителем Афганистана в ООН отныне является Мохаммад Сухейль Шахин.

Сообщается, что последнее слово в том, кто всё же будет представлять Афганистан в ООН, остаётся за комитетом ООН по проверке полномочий.

* запрещённая в России террористическая организация

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