Северная Корея выпустила неопознанный боеприпас у своего восточного побережья ровно в тот момент, когда спецпосланник Пхеньяна поднялся на трибуну Генассамблеи ООН.
О своеобразном "салюте" сообщили японским и южнокорейским СМИ военные источники.
Японское правительство объявило о "возможном запуске баллистических ракет” из Северной Кореи, а Сеул уточнил, что выстрел "был одиночный".
В свою очередь представитель КНДР в ООН Ким Сон в речи с трибуны Генассамблеи осудил "враждебную политику” в отношении Пхеньяна со стороны США и стран НАТО, в том числе размещение тысяч американских солдат на юге Корейского полуострова:
"Враждебная политика США в отношении КНДР находит своё самое яркое выражение в их военных угрозах против нас, — сказал он, напомнив, что на территории КНДР нет ни одного солдата иностранного воинского контингента, ни одной иностранной военной базы. Но в Южной Корее почти 30 тысяч американских военнослужащих размещены на многочисленных военных базах, сохраняя боевую позицию, чтобы в любой момент предпринять военные действия против КНДР.
Северная Корея никогда не проводила ни одного военного учения вблизи территории США, а Вашингтон регулярно устраивал военные демонстрации устрашающего характера на Корейском полуострове и в корейских водах совместно с правительством в Сеуле в течение последних нескольких десятилетий".
Посланник также заявил, что, хотя многие другие государства-члены ООН считают, что антагонизм с Соединёнными Штатами проистекает исключительно из обладания Северной Кореей ядерным оружием, это не так, поскольку враждебная политика началась задолго до того, как Пхеньян создал свой собственный ядерный арсенал.
"С самого первого дня основания КНДР США не признали наш суверенитет, обращаясь с нами как с вражеским государством и открыто демонстрируя свою враждебность по отношению к социалистической системе, выбранной нашим народом, — сказал Ким Сон. — США, крупнейшая ядерная держава в мире, создают ядерную угрозу и противостоят КНДР уже более 70 лет. Враждебная политика США в отношении КНДР вовсе не является абстрактной. Мы сталкиваемся с военными угрозами и враждебными действиями со стороны США каждый день".
В свете всего сказанного спецпосланником КНДР запуск "неопознанного" снаряда с территории его страны можно, наверное, расценивать, как некое символическое предупреждение.
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