Пхеньян ракетным залпом поддержал выступление в ООН своего спецпосланника

Северная Корея выпустила неопознанный боеприпас у своего восточного побережья ровно в тот момент, когда спецпосланник Пхеньяна поднялся на трибуну Генассамблеи ООН.

О своеобразном "салюте" сообщили японским и южнокорейским СМИ военные источники.

Японское правительство объявило о "возможном запуске баллистических ракет” из Северной Кореи, а Сеул уточнил, что выстрел "был одиночный".

В свою очередь представитель КНДР в ООН Ким Сон в речи с трибуны Генассамблеи осудил "враждебную политику” в отношении Пхеньяна со стороны США и стран НАТО, в том числе размещение тысяч американских солдат на юге Корейского полуострова:

"Враждебная политика США в отношении КНДР находит своё самое яркое выражение в их военных угрозах против нас, — сказал он, напомнив, что на территории КНДР нет ни одного солдата иностранного воинского контингента, ни одной иностранной военной базы. Но в Южной Корее почти 30 тысяч американских военнослужащих размещены на многочисленных военных базах, сохраняя боевую позицию, чтобы в любой момент предпринять военные действия против КНДР. Северная Корея никогда не проводила ни одного военного учения вблизи территории США, а Вашингтон регулярно устраивал военные демонстрации устрашающего характера на Корейском полуострове и в корейских водах совместно с правительством в Сеуле в течение последних нескольких десятилетий".

Посланник также заявил, что, хотя многие другие государства-члены ООН считают, что антагонизм с Соединёнными Штатами проистекает исключительно из обладания Северной Кореей ядерным оружием, это не так, поскольку враждебная политика началась задолго до того, как Пхеньян создал свой собственный ядерный арсенал.

КНДР и США

"С самого первого дня основания КНДР США не признали наш суверенитет, обращаясь с нами как с вражеским государством и открыто демонстрируя свою враждебность по отношению к социалистической системе, выбранной нашим народом, — сказал Ким Сон. — США, крупнейшая ядерная держава в мире, создают ядерную угрозу и противостоят КНДР уже более 70 лет. Враждебная политика США в отношении КНДР вовсе не является абстрактной. Мы сталкиваемся с военными угрозами и враждебными действиями со стороны США каждый день".

В свете всего сказанного спецпосланником КНДР запуск "неопознанного" снаряда с территории его страны можно, наверное, расценивать, как некое символическое предупреждение.