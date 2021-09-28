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Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"

Политика

По словам украинского генерала, экс-губернатора Луганской и Закарпатской областей Геннадия Москаля, российский газопровод "Турецкий поток" гораздо больше угрожает экономической системе Украины, чем "Северный поток-2".

Генерал Москаль: для Украины есть более серьёзная угроза, чем "Северный поток-2"

Накануне, 27 сентября, представители корпорации "Газпром" подписали с властями Венгрии соглашение, в котором оговорены сроки поставки газа до 2036 года. Порядка 3,5 миллиарда кубометров топлива планируют реализовывать через Сербию, ещё 1 миллиард будут направлять через Австрию.

Документы начнут действовать с начала октября. В следующий раз поменять условия сделки можно лишь через 10 лет. Москаль считает, что Украина берёт реверсный газ из Словакии, ведь на территории этого государства нет скважин.

"Но мы покупаем там. "Турецкий поток" — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2", — сказал генерал в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что топливо по "Турецкому потоку" станут доставлять венграм через Турцию, Болгарию и Сербию. По его мнению, Словакия скоро начнёт брать газ, используя "Северный поток-2". Москаль не смог ответить на вопрос о том, где Украина будет покупать ценный ресурс, если всё пойдёт именно по такому сценарию.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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