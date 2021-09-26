EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"В каждой бочке затычка": российский политолог высказался о Бузовой
Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер
Талибы* вывесили тела убитых афганцев на площади
В Сочи задержали стрелявшего в ТЦ мужчину
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Володин поблагодарил Путина за доверие
Лавров сказал, почему мир расколется на "своих" и "чужих"
Звонок от доктора: Трамп сказал, что может остановить его от участия в выборах

Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы

Политика

По мнению сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, запуску газопровода "Северный поток-2" будут активно препятствовать "Зелёные". Как уточнил Хрупалла, попытки "торпедировать" строительство проект предпринимались не единожды, но не увенчались успехом. Эксперт уверен, что теперь "Зелёные" начнут кампанию по защите животных, чтобы сорвать ввод газопровода в эксплуатацию.

Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы

"Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдёт первый газ", — рассказал Хрупалла "Ленте.ру".

По мнению сопредседателя партии "Альтернатива для Германии", например, активисты могут обнаружить, что возле газопровода живут редкие ящерицы и развернуть масштабную борьбу с "Северным потоком-2" под эгидой спасения природы.

Об окончании масштабного строительства газопровода заявили в середине сентября. Как только российские власти подтвердили, что "Северный поток-2" готов к запуску, в Германии члены партии "Союза-90" / "Зелёных" резко высказались против и назвали его ввод в эксплуатацию "фатальным".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы
Кличко рассказал, почему на Украине все "взбудоражены"
Биолог рассказала, почему Мю-штамму не прижиться в России
"В каждой бочке затычка": российский политолог высказался о Бузовой
Бюджетникам повысят зарплату с начала октября
Путин удивил Шойгу размером палатки и показал "камин"
Российский политолог ответил на угрозы Украины "захватить" Крым
Милонов заявил, что аборты за счёт государства незаконны
"Мы начали падать": В Краснодаре молния ударила в пассажирский лайнер
Талибы* вывесили тела убитых афганцев на площади
Популярное
Происшествия
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Авария с участием российского и турецкого сухогрузов произошла в проливе Босфор. По предварительным данным, пострадавших нет.

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Происшествия
"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину
Мир. Новости мира
Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк
Россия
В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена
Ирина Шлионская Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Украина рискует "не дожить" до следующей зимы
Деньги
Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Экономика и бизнес
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников