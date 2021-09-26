Запуск "Северного потока-2" могут сорвать редкие ящерицы

По мнению сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла, запуску газопровода "Северный поток-2" будут активно препятствовать "Зелёные". Как уточнил Хрупалла, попытки "торпедировать" строительство проект предпринимались не единожды, но не увенчались успехом. Эксперт уверен, что теперь "Зелёные" начнут кампанию по защите животных, чтобы сорвать ввод газопровода в эксплуатацию.

"Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдёт первый газ", — рассказал Хрупалла "Ленте.ру".

По мнению сопредседателя партии "Альтернатива для Германии", например, активисты могут обнаружить, что возле газопровода живут редкие ящерицы и развернуть масштабную борьбу с "Северным потоком-2" под эгидой спасения природы.

Об окончании масштабного строительства газопровода заявили в середине сентября. Как только российские власти подтвердили, что "Северный поток-2" готов к запуску, в Германии члены партии "Союза-90" / "Зелёных" резко высказались против и назвали его ввод в эксплуатацию "фатальным".

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