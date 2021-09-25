Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план

Журналист из Польши Войцех Якубик уверен, что у противников "Северного потока - 2" есть способ навредить проекту.

По его мнению, польское правительство сможет превратить "Северный поток - 2" в "инвестиционные руины". Так, нефтегазовая компания PGNiG теперь имеет допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG, против которого выступает Варшава. То есть, польский концерн сможет предъявлять претензии по поводу "Северного потока - 2" в Еврокомиссии и европейских судах.

Кроме того, свою роль сыграет вердикт Суда Европейского союза. Напомним, что тот постановил распространить принцип энергетической солидарности на сухопутное продолжение "Северного потока - 2" в Германии. Именно поэтому газопровод не должен ущемлять интересы стран-членов, что дает Польше возможность предъявлять претензии к "Северному потоку - 2", так как в Варшаве его считают угрозой собственной энергетической безопасности.

Ранее представитель США в НАТО Курт Волкер рассказал, что американские власти и руководство Германии планируют противостоять магистральному газопроводу "Северный поток - 2", если российские лидеры будут использовать его в качестве оружия.

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