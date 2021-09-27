Путин: бедность ещё не побеждена в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день враг в лице бедности пока не побеждён, поэтому кричать "ура" ещё рано.

Глава государства призвал повысить уровень благосостояния граждан России. Он назвал врагом "бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры". Путин подчеркнул, что для победы над главным противником нужно повысить уровень и качество жизни граждан. Он назвал это главной целью.

Лидер страны обратился к правительству с призывом "настроить свои команды по всем направлениям", чтобы оперативно, грамотно и эффективно выполнять все задачи, стоящие перед кабмином.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.