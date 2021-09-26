Форманчук призвал "не драматизировать" ситуацию с отставкой крымских министров

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук объяснил, что последует за чередой отставок в правительстве полуострова. По его словам, это начало системной реформы власти на территории республики.

"Глава Крыма начал реформировать структуру и систему исполнительной власти: управления крымским правительством, городами и районами. Эти решения призваны повысить качество работы исполнительной власти, которая, к сожалению, просела", — цитирует Форманчука РИА Новости.

По его словам, смена "просевшей" власти была ожидаема и "драматизировать" ситуацию не стоит. Реформа призвана "заменить" старых управленцев на более перспективных и "соответствующих темпу" развития полуострова.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку:

Вице-премьера правительства Евгения Кабанова

Министра строительства и архитектуры Михаила Храмова

Министра транспорта Евгения Исакова

Как сообщили власти, это ещё "не конец". В правительстве Крыма анонсировали новые кадровые перестановки, но пока не уточнили кто освободит кресло следующим.

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